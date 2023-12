Keylor Navas affiche son spleen sur sa situation au PSG

Keylor Navas n’a pas joué avec le PSG cette saison. Doublure de Gianluigi Donnarumma, le portier costaricain vit mal sa situation au sein du club de la capitale.

Arrivé au PSG en 2019, Keylor Navas s’est très vite imposé comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire des Rouge & Bleu. Mais depuis 2021, et l’opportunité de s’offrir Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat, l’ancien du Real Madrid est en concurrence avec le portier italien. Lors de leur première saison ensemble, Mauricio Pochettino avait décidé d’alterner entre les deux portiers. Une situation qui ne convenait à aucun des deux gardiens. À son arrivée sur le banc du PSG durant l’été 2022, Christophe Galtier a décidé de placer Gianluigi Donnarumma comme numéro 1. Keylor Navas n’a participé qu’à deux rencontres de Coupe de France avant d’être prêté à Nottingham Forest en seconde partie de saison. De retour à Paris, et malgré le changement d’entraîneur, il est resté la doublure de Donnarumma. Touché au dos depuis plusieurs semaines, il n’a pas joué cette saison. Une situation qui commence à le peser.

A voir aussi : Gianluigi Buffon prend la défense de Gianluigi Donnarumma

« Au niveau du sportif, c’est difficile »

« C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeur, je suis privilégié. Mais au niveau du sportif, c’est difficile, on essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur, lance le portier du PSG avant de donner des nouvelles de sa blessure dans un live sur ses réseaux sociaux dans des propos relayés par AS. Dieu merci, je suis en train de revenir à 100% , heureusement j’ai pu avoir une bonne récupération. Nous avons remis les choses entre les mains de Dieu, et nous sommes sur le point de nous battre et d’essayer de gagner une place, comme toujours.«