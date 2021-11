Recruté au terme de son contrat le liant à Liverpool, Wijnaldum peine à s’imposer au sein d’un effectif Parisien particulièrement étoffé. Positionné tantôt en tant que relayeur, tantôt au poste de milieu offensif, difficile pour le numéro 18 Rouge et Bleu de trouver ses repères et de développer ses automatismes. Pourtant, l’international Néerlandais, appelé une nouvelle fois en sélection pour le rassemblement de novembre, était attendu comme un potentiel titulaire en puissance, capable de compenser les absences de Verratti en mettant sa polyvalence au profit de son équipe. Quoi qu’il en soit, « Gini » s’est finalement montré décisif cette semaine en inscrivant mercredi les 2 buts du PSG à Leipzig.

Ainsi, celui qui fêtera ses 31 ans le 11 novembre a célébré l’ouverture de son compteur personnel avec le visage d’un joueur semblant libéré d’une lourde pression. S’il n’a par la suite pas particulièrement pesé sur le jeu Parisien on notera son positionnement plus avancé qu’à l’accoutumé favorisant son placement sur le premier but ainsi qu’une tête à la limite du hors jeu pour doubler la mise. De nouveau titulaire ce week-end lors de la victoire du PSG contre Bordeaux (2-3), Wijnaldum s’est notamment illustré à la réception d’une superbe ouverture d’Herrera le plaçant dans les meilleurs conditions face à Costil. Auteur d’un très bon appel, le natif de Rotterdam fait le bon choix et offre le 3e but Parisien à Mbappé qui permet aux Rouge et Bleu de creuser leur avance avant la réaction Bordelaise. Avant de rejoindre les Oranje, l’ancien joueur de Liverpool reste donc sur une note positive sous ses nouvelles couleurs. L’occasion pour vous de revenir via l’espace commentaires sur ses dernières performances afin de déterminer si oui ou non, la saison du néo-parisien est bien lancée. Avait-il besoin de marquer pour passer un cap ? Pochettino doit-il le cantonner à une position plus offensive ? Tant de questions qui méritent réflexions. À vos claviers pour ce nouveau débat CS !