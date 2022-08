A quelques heures de son premier match de Ligue 1 Uber Eats de cette saison 2022-2023, le PSG a pris ce matin la direction de l’Auvergne. Car oui, les Rouge & Bleu se déplacent au Stade Gabriel-Montpied afin d’y affronter le Clermont Foot. Pour sa première sortie en championnat en tant que coach du club de la capitale, Christophe Galtier devra mener ses hommes vers la victoire. Avec seulement deux défaites lors des premières journées de championnat ces dix dernières années, le PSG aura pour but, comme à la coutume, de bien entamer son marathon hexagonal. Le bilan des premières sorties lors de la dernière décennie en championnat est de six victoires, trois nuls et donc deux défaites.

Ce samedi (21h sur Canal + Décalé) le PSG affrontera le Clermont Foot pour seulement la quatrième fois de son histoire. Après avoir mené 4-1, les Rouge & Bleu se font surprendre en Coupe de France face aux Auvergnats et s’inclinent au final 4-3 aux TAB, le 1er Février 1997. Pour les deux autres rencontres, le Paris Saint-Germain s’impose à deux reprises en Ligue 1 Uber Eats la saison passée : 4-0 au Parc des Princes et 1-6 au Stade Gabriel Montpied.

Image : psg.fr

Pour le match de ce soir, un homme manquera : Kylian Mbappé. Il est gêné aux adducteurs et ne participera donc pas à la première rencontre de championnat cette saison. L’international français est tout simplement le meilleur buteur parisien face au Clermont Foot avec quatre réalisations, dont un triplé la saison passée lors de la large victoire 1-6 en Auvergne. Le natif de Bondy (93) devance ainsi Neymar (trois buts) et Ander Herrera (deux buts).

Un 9 avril 2022 dans l’histoire

C’est le 9 avril 2022 que le PSG se déplace au Stade Gabriel-Montpied et s’impose 1-6 face au Clermont Foot. Une performance à souligner puisque ce n’était que le troisième fois dans l’histoire Rouge & Bleu que le club signait une telle performance à l’extérieur en championnat. Pour les deux autres dates à retenir dans ce domaine il faut remonter au 13 mars 2016 avec une victoire 0-9 à Troyes, et au 16 septembre 2016, avec la large victoire 0-6 face à Caen.

En marge de cette rencontre de championnat entre le Clermont Foot et le PSG, on peut également souligner le nom des joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs. Il en existe six : Sylvain Armand, Loris Arnaud, Loïck Landre, Granddi Ngoyi, Bruno Rodriguez, et Didier Toffolo. De son côté, Thierry Coutard, a porté le maillot Rouge & Bleu en tant que joueur, et a été sur le banc du club Auvergnat. Formé au Paris Saint-Germain, Mory Diaw est lui passé par le Clermont Foot, sans pour autant avoir disputer la moindre minute avec les professionnels en match officiel.

Et le chiffre le plus marquant pour le Paris Saint-Germain autour de ce CF63 / PSG : Ce samedi soir, le club de la capitale va entamer sa 50e saison en première division. Pour faire un bilan historique des premières journées de championnat, le club de la capitale est à la tête d’un bilan de 22 victoires, 14 nuls et 13 défaites.