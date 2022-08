Il reste un peu plus de trois semaines aux dirigeants du PSG pour mener à bien leur opération dégraissage. En effet, de nombreux joueurs sont invités à quitter le club de la capitale avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain à l’image d’Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. De son côté, Georginio Wijnaldum va prochainement être officialisé du côté de l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Désormais reste à connaître la position des dirigeants parisiens sur le poste de gardien but.

Après une saison marquée par une alternance entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas, Christophe Galtier a décidé de trancher et d’installer le portier italien comme titulaire. Reste à savoir les intentions des dirigeants parisiens à l’encontre de leur international costaricien. Récemment le nouveau coach du PSG s’était exprimé sur le rôle de Navas : « Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens. » Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le triple vainqueur de la Ligue des champions n’a pas officiellement demandé un départ. Mais ces derniers jours, un club a fait part de son intérêt pour le gardien de 35 ans : Naples.

Naples bloque dans les discussions avec Kepa

Afin de compenser le départ libre de David Ospina, les dirigeants napolitains ont érigé deux noms dans leur short-list : Kepa (Chelsea) et Keylor Navas (PSG). Si le gardien des Blues reste la priorité des Partenopei, les discussions sont toujours en cours mais ne progressent pas entre les deux clubs dans le cadre d’un prêt payant. Face à cet obstacle, le club italien surveille toujours la situation du portier du PSG et « cherche à voir s’il y a une possibilité de mener des négociations avec le joueur », rapporte Gianluca Di Marzio.

De son côté, Il Mattino évoque aussi le dossier des gardiens de but à Naples. Et selon le quotidien italien, le Napoli reste toujours confiant dans le dossier Kepa, mais rien n’est encore bouclé avec Chelsea. Le deal pourrait se porter sur un prêt payant de 3M€ avec un prise en charge de 60-70% du salaire par Chelsea. Ce deal ne comprend pas d’option d’achat car il sera impossible pour le club italien de payer les 9M€ de salaire de l’international espagnol. Et en cas d’échec dans ce dossier, Keylor Navas est donc la solution alternative. Surtout que le club parisien serait favorable à un départ d’après Il Mattino. Cependant, toujours selon le quotidien transalpin, « le PSG serait prêt à le céder, en aidant toujours au paiement du salaire, jusqu’en 2024, ce qui intrigue le président Aurelio De Laurentiis. » En effet, le salaire de 12M€ brut par an du Costaricien pourrait être un frein aux yeux du patron napolitain.