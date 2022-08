Cela a été une première grande prise de position de la part de Christophe Galtier : la hiérarchie des gardiens de but. En effet, le néo coach parisien a tout de suite expliqué que Gianluigi Donnarumma sera son choix numéro un, reléguant, de fait, Keylor Navas au rôle de doublure. Une situation qui ne serait pas vraiment du goût du principal intéressé, comme on peut largement s’en douter.

Pourtant, pour l’heure, Keylor Navas n’a nullement demandé son départ du club. Donc, au rythme où vont les choses, l’ancien merengue devrait, selon toutes vraisemblances, se placer comme le suppléant du géant transalpin. Du moins, pour ce qui sera des premières semaines de compétition. À moins qu’une équipe tente de le recruter d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival.. Néanmoins, peu de pistes ont émergé en ce sens.

Le Napoli a bien coché le nom de Navas

Un club est toutefois souvent cité parmi les prétendants de Keylor Navas et ce, du côté de la Serie A. En effet, en quête d’un gardien titulaire pour l’exercice qui approche à grands pas, le Napoli lorgnerait de près la situation du rouge et bleu, nous indique ce jour Il Mattino. En revanche, si l’intérêt semble concret, les émoluments du Costaricien poseraient quelque peu problème. C’est notamment pour cela que ce dernier se place surtout comme un plan B pour les décideurs napolitains. Non, aujourd’hui, la priorité du Napoli se nommerait Kepa, le gardien de Chelsea. Mais en cas d’échec dans ces négociations, la piste menant à Keylor Navas pourrait donc prendre de l’épaisseur. Il Mattino cite, en outre, un nom bien connu des supporters parisiens qui serait, lui aussi, une alternative crédible : un certain Kevin Trapp.