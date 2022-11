La Coupe du Monde ouvre ses portes dans cinq petits jours. Durant ce laps de temps, Canal Supporters vous présente chaque sélection comportant un ou plusieurs joueurs du PSG. Aujourd’hui, place au Portugal de Vitinha, Danilo Pereira et Nuno Mendes.

Pour la dernière Coupe du Monde de Crisitiano Ronaldo, le Portugal fait figure d’outsider de ce Mondial au Qatar. La Seleçao est un mélange de joueurs d’expériences et de jeunes talents prometteurs. Après presque une décennie avec Rui Patricio dans les buts, la sélection portugaise devrait se présenter au Qatar avec un nouveau gardien, Diogo Costa. Le jeune portier de Porto (22 ans), brille cette saison et a réussi à arrêter quatre penaltys de suite en trois matches de Ligue des Champions ces dernières semaines. En défense, Fernando Santos peut compter sur l’un des meilleurs latéraux droits au monde, Joao Cancelo.

En défense centrale, Ruben Dias et Pepe devraient être alignés même si ce dernier, 39 ans, revient de blessure et pourrait être remplacé par Danilo Pereira. Depuis plusieurs mois, le joueur du PSG joue défenseur central avec sa sélection et est performant. Côté gauche, Nuno Mendes est en concurrence avec Raphaël Guerreiro, qui fait partie des cadres du sélectionneur portugais. Au milieu de terrain, Vitinha n’est pas encore considéré comme un titulaire indiscutable comme au PSG (5 sélections). En attaque, autour de Cristiano Ronaldo, le Portugal possède de très bons joueurs, comme Joao Felix, Rafael Leao ou encore Bernado Silva. Mais la plupart n’arrivent pas à reproduire, pour l’instant, leurs très belles performances en club avec la sélection.

Un groupe pas simple

Les Portugais débuteront la Coupe du Monde le jeudi 24 novembre à 17 heures contre le Ghana, avant d’affronter l’Uruguay le 28 novembre (20 heures) et la Corée du Sud (2 décembre, 16 heures). Un groupe H certes assez relevé pour le Portugal, qui possède malgré tout l’équipe pour se placer aux deux premières places. Pour se qualifier pour le Mondial, le Portugal a dû, comme souvent passer par les barrages. Sur les huit rencontres de son groupe de qualification, les hommes de Fernando Santos en ont remporté cinq (deux nuls et une défaite). Lors de la dernière journée, les coéquipiers de Danilo Pereira avaient leur destin entre leurs mains. En cas de résultat favorable, ces derniers se qualifiaient directement pour le Mondial. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’un certain Renato Sanches (3e), la Seleçao a vu la Serbie s’offrir la victoire finale, et donc la première place, dans les arrêts de jeu de la rencontre (1-2, 90e). Direction les barrages et deux périlleuses affiches contre contre la Turquie (3-1) puis la Macédoine du Nord (2-0) pour voir le Qatar.

Pour ce qui est de leurs participations en Coupe du Monde, le Portugal en compte 8 à son actif : 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Lors du dernier mondial en Russie, Cristiano Ronaldo et les siens s’étaient fait sortir au stade des huitièmes de finale par l’Uruguay grâce à un doublé d’Edinson Cavani (1-2). À l’Euro, en 2021, les Portugais ont été aussi sortis au même stade de la compétition par la Belgique cette fois-ci (0-1). Pour la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, le Portugal voudra donc briller au Qatar et faire partie des outsiders au titre suprême avec pour objectif d’obtenir sa première étoile sur le maillot.

La liste du Portugal pour la Coupe du Monde