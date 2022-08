Kheira Hamraoui n’a pas l’intention de quitter le PSG

Depuis les affaires extra-sportives dont elle a été la principale protagoniste, la situation de Kheira Hamraoui au PSG est compliquée. En plein mercato estival, les choses ne semblent pas s’arranger entre l’internationale française et le club de la capitale. En effet, le board parisien, par le biais du directeur sportif de la section féminine Angelo Castellazzi, tente de trouver une porte de sortie à la milieu de terrain tricolore. Cette dernière ne serait pas du même avis et compte bien aller au bout de son contrat la liant au PSG jusqu’en juin 2023, selon les informations de nos confrères de L’Equipe. Ces derniers rapportent par ailleurs que du côté du club on avance « qu’il n’est pas concevable de conserver l’internationale française pour la laisser sur le banc. Et que plusieurs propositions ont déjà été transmises à Hamraoui« . L’entourage de la joueuse a démenti cette version du club.

Les mêmes méthodes à tous les étages

Comme pour la section masculine, c’est dans le sportif que la joueuse sera sanctionnée. En effet, toujours selon les informations de L’Equipe, Kheira Hamraoui ne devrait pas participer au stage de préparation la semaine prochaine. Au moment où ses coéquipière décolleront pour Toulouse, l’ancienne du FC Barcelone restera au centre d’entraînement avec Michel Audrain, entraîneur adjoint.

La joueuse en personne aurait fait savoir à Angelo Castellazzi sa volonté d’aller au bout de son contrat. Malgré cette volonté, l’agent de la joueuse, Sonia Souid aurait déjà tâté le marché des transferts afin de trouver une solution.