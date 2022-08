Le PSG continue de dégraisser son effectif et ainsi trouver de portes de sorties à plusieurs de ses joueurs. Parmi ceux-là, Thilo Kehrer serait sur le point de quitter la capitale et traverser la Manche. Si certains joueurs du « groupe 2 » pourraient avoir du mal à trouver un point de chute, l’ancien de Schalke 04 ne manque pas de prétendants. En effet, depuis plusieurs jours l’international allemand est lié à West Ham United, et les choses semblent se concrétiser aujourd’hui selon les derniers échos de la presse britannique. C’est le média The Athletic qui avance une offre de 12 millions d’euros des Hammers, refusée par leurs homologues parisiens. En effet, malgré sa seule année de contrat lui restant sous les cieux parisiens, Thilo Kehrer demeure un jeune joueur de 24 ans, capable de faire preuve de polyvalence sur une ligne défensive, jouant des deux pieds, et à potentiel international, tant il semble avoir une place en sélection sous les ordres d’Hans Flick, et pourrait donc disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’hiver prochain, en trouvant un club capable de lui offrir un temps de jeu intéressant, ce qui n’est plus le cas au PSG avec l’arrivée de Nordi Mukiele qui l’a propulsé dans le « groupe 2 ». Pour toutes ces raisons, le PSG en attend plus afin de libérer Thilo Kehrer.

Une offre plus importante et un accord en approche

Si l’offre de 12 millions d’euros évoquée par The Athletic ne semble plus être à l’ordre du jour tant elle a été refusée selon nos confrères britanniques, c’est une nouvelle proposition qui serait à l’origine d’un accord entre le PSG et West Ham. En effet, c’est un autre média d’outre-Manche, The Mirror, qui nous informe d’un accord qui serait sur le point de tombé entre les deux clubs, pour un transfert avoisinant les 18 millions d’euros.