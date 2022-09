Alors qu’aucune avancée significative n’avait eu lieu depuis de longs mois, l’affaire autour de Kheira Hamraoui a pris un nouveau tournant depuis ce vendredi. Une situation qui ne perturbe apparemment pas le PSG. En novembre dernier, la section féminine du PSG connaissait un véritable tremblement de terre suite à la violente agression de Kheira Hamraoui. Au volant, Aminata Diallo se fait arrêter par plusieurs hommes. Leur cible ? Kheira Hamraoui sur le siège passager. La milieu de terrain reçoit alors plusieurs coups de barre de fer sur les jambes. Première mise en cause, Aminata Diallo est rapidement entendue par la justice. Elle sera finalement relâchée. Plusieurs mois plus tard, après que d’autres pistes aient été explorées, il s’avère que la justice se soit dotée de nouveaux éléments incriminant Aminata Diallo. Mise en examen, cette dernière est à nouveau sous le feu des projecteurs de la justice.

« Je reste meurtrie, dévastée et inquiète. Mais je suis soulagée aussi«

Après être sortie de son silence sur son compte twitter, Kheira Hamraoui a donné sa première interview au Journal du Dimanche. La milieu de terrain explique être toujours meurtrie même si elle est également soulagée de connaître enfin la vérité sur cette affaire. « Je reste meurtrie, dévastée et inquiète. Mais je suis soulagée aussi. Et j’ai désormais des réponses à mes questions : qui et pourquoi.​ »

L’ancienne barcelonaise a également expliqué avoir toujours fait confiance à la justice. « Depuis le début de cette affaire, j’ai toujours fait confiance aux enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Même si je savais que cette enquête pouvait être longue, je n’ai jamais perdu confiance. Je n’ai pas voulu m’exprimer publiquement non plus, même si, pour moi, j’ai très vite senti qu’il y avait des choses pas claires autour de mon agression. J’ai tâché de garder la tête froide en attendant de connaître le dénouement de cette histoire.​ »

Kheira Hamraoui est aussi revenu sur les réactions hostiles reçues sur les réseaux sociaux. « Je suis toujours sous le choc. Je n’ai pas vécu un mois de souffrance, après mon agression, mais bien dix longs mois pesants. J’ai été lynchée, on m’a traînée dans la boue. Alors que j’ai été victime de coups de barre de fer dans les jambes. Je me dis souvent que je n’ai pas subi une mais plusieurs agressions. À celle physique se sont ajoutées des agressions morales. Psychologiquement, ça peut tuer quelqu’un. J’ai aussi été la cible d’une campagne de dénigrement sur les terrains de football. C’est dur.​ »

L’internationale française a enfin parlé de son avenir, elle qui n’entre pas dans les plans du PSG. « Je suis une très grande compétitrice. Je me suis toujours battue de toutes mes forces pour ne rien lâcher malgré le calvaire que je vivais. J’ai hâte de retrouver les terrains et d’avoir l’opportunité de retourner en équipe de France. Mais aujourd’hui, je dois d’abord reprendre le chemin des terrains. Toute cette affaire m’a privée d’un Euro, mais je vais me battre pour essayer de vivre une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France.«