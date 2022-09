Les compositions de OL-PSG selon la presse

Christophe Galtier ne devrait pas bouleverser son onze ce dimanche soir à l’occasion du déplacement de ses hommes sur la pelouse du Groupama Stadium.

Dernier tour de piste avant la première trêve internationale de la saison. Le PSG se déplace au Groupama Stadium ce dimanche soir pour y affronter l’Olympique Lyonnais en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Bien que le club rhodanien reste sur deux défaites consécutives contre Monaco et Lorient, les hommes de Christophe Galtier ne devront pas prendre leur adversaire du soir à la légère. Historiquement, l’OL a toujours su se transcender face aux Parisiens et s’est très souvent révélé être un adversaire coriace, même dans des périodes compliquées. Une statistique en atteste : le PSG a gagné quatre matchs et en a perdu quatre autres lors des dix dernières confrontations en terres lyonnaises.

Par conséquent, c’est tout sauf un onze remanié qui sera concocté par Christophe Galtier et son staff ce dimanche soir. Quatre jours après un dur succès contre le Maccabi Haïfa à l’extérieur en Ligue des champions, l’entraineur du PSG devrait sortir la grosse équipe contre Peter Bosz, dont l’issue de la rencontre pourrait déterminer la survie de sa place sur le banc de l’OL. Achraf Hakimi devrait ainsi effectuer son retour sur le flanc droit de la défense, poste occupé par Nordi Mukiele mardi. Pour le reste, aucun changement n’est à prévoir. Danilo Pereira sera une nouvelle fois être aligné en défense centrale en lieu et place de Presnel Kimpembe, tandis que la belle paire « Verratinha » enchainera dans l’entrejeu. Les trois stars Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi seront quant à elles bien de la partie en attaque.

La compo probable du PSG selon L’EQUIPE et Le Parisien : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

La compo probable de l’OL selon L’EQUIPE : Lopes – Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico – Tetê, Tolisso, Caqueret, Toko Ekambi – Lacazette (c), Dembélé