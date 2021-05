Khelifi : “J’ai beaucoup travaillé et progressé au PSG”

Après de bonnes performances sous le maillot de Metz (2015-2019), Léa Khelifi a rejoint le PSG durant l’été 2019. Mais la joueuse a eu du mal à s’adapter à l’univers parisien et n’a que très peu joué lors de sa première saison (15 matches, 4 buts). En septembre 2020, elle a été prêtée pour un an à Dijon. Pour Onze Mondial, la milieu de terrain (22 ans) a évoqué son arrivée au PSG, sa saison parisienne et son prêt à Dijon. Extraits choisis.

Son arrivée au PSG

Khelifi : “C’était lors de la saison 2018/2019, on avait réussi à se maintenir en D1 avec le FC Metz. Tout au long de l’année, j’ai été décisive. Et à ce moment-là, le PSG s’est manifesté. Maintenant, dans le foot féminin, la plupart des filles ont des agents. Et tout s’est fait par l’intermédiaire d’agents.“

La découverte du PSG et de Paris

Khelifi : “Quand tu arrives au PSG en provenance d’un club comme Metz, c’est un autre monde. Il faut être réaliste. Ce n’est pas le même budget, pas les mêmes objectifs. Tu te retrouves directement avec de très grandes joueuses. Donc forcément, tu es un peu impressionnée, tu te mets un peu sur la défensive entre guillemets, tu observes. Mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé, les filles m’ont bien accueillie. J’ai beaucoup travaillé et progressé au PSG. Concernant la vie parisienne, ce n’est vraiment pas mon kiff. C’est trop speed, il y a trop de monde. En fait, tout est « trop » à Paris.“

Pourquoi l’aventure PSG n’a pas marché ?

Khelifi : “Je ne sais pas. Comme je te l’ai dit, j’ai besoin d’un temps d’adaptation. Entre Metz et Paris, il y a eu un gros changement quand même. Le travail n’est pas le même. Tout ce qui est mis en place est différent. J’ai mis du temps à m’adapter. Pourquoi ça n’a pas marché, je ne sais pas. Le coach a ses raisons, il a fait des choix. Aujourd’hui, je dois travailler encore pour viser plus haut.“

Mon avenir ?

Khelifi : “Je ne sais pas du tout. Il y a encore quelques matchs avant la fin de saison. Il faut que je discute avec le PSG et mon agent pour voir comment ça va se passer. À ce jour, je n’ai toujours pas discuté avec eux.“