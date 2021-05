Le Times affirme qu’il faut 10M£ pour racheter le contrat de Pochettino au PSG

Si au PSG et dans l’entourage du club on assure qu’il n’y a pas d’actualité autour de Mauricio Pochettino et d’un potentiel retour à Tottenham, en Angleterre le son de cloche reste différent. Car l’entraîneur argentin peut casser unilatéralement son contrat. Ainsi, le Times affirme qu’il en coûterait 10 millions de Livres aux Spurs pour racheter le contrat actuel de Mauricio Pochettino au PSG. Soit 11.6M€. Le technicien n’est lié que jusqu’en 2022, bien qu’il soit possible de le prolonger d’une année supplémentaire. L’affaire est donc jouable pour le président de Tottenham Daniel Levy. S’il convainc Mauricio Pochettino de faire le pas.

Biographe de Mauricio Pochettino, le journaliste Guillem Balague avait donné dès hier un éclairage intéressant sur le dossier. “Le PSG n’a aucunement l’intention de le laisser partir et est surpris par l’importance de la couverture donnée à quelque chose qu’il n’envisage pas. La relation de Pochettino avec Levy s’est améliorée et, comme ils recherchent un profil comme lui, pourquoi ne pas le considérer? Alors ils ont demandé”, a expliqué le journaliste sur Twitter. “La pandémie a rendu la vie en dehors du football plus difficile que d’habitude et la moitié de sa famille est restée à Londres, sa résidence considérée comme permanente, comme celle de Barcelone. Revenir en Angleterre est certainement un objectif. Généralement le football impulse le timing mais il a commencé à planifier la saison prochaine avec les décideurs du PSG. Au club, ils ne lui reprochent pas de ne pas avoir remporté le Championnat et ont vu de grands progrès au niveau de l’équipe. Ils ne voient personne d’autre que lui la saison prochaine sur le banc. Le Real Madrid recherche également un coach et il recevra sûrement un appel de leur part, à nouveau.”