Khelifi : « On va à Dijon pour gagner »

Les Féminines du PSG ont réalisé un très bon début de saison avec 8 victoires toutes compétitions confondues et sans encaisser le moindre but. Après cette nouvelle trêve internationale, les Rouge & Bleu retrouvent la D1 Arkema avec un déplacement à Dijon demain midi (12h45). Le PSG visera le 7 sur 7 pour continuer de suivre la cadence de Lyon. Un match spécial pour Léa Khelifi, qui avait été prêté la saison dernière à Dijon.

« On sort d’une trêve internationale, mais on revient toujours ici avec beaucoup de détermination. On a un match intéressant à préparer contre un club pour lequel j’ai déjà joué. Pour cette raison, je sais que c’est une équipe qui ne lâche rien. Ce match sera dur à jouer. Il sera très important pour la confiance, assure la joueuse parisienne pour PSG TV. On va à Dijon pour gagner et pour bien aborder le reste des matches qui vont suivre notamment en Champions League. On jouera une belle affiche au Parc des Princes mais notre but c’est la victoire que ce soit au Parc des Princes ou ailleurs, en championnat ou en Champions League.«