Le PSG serein sur l’état de santé Sergio Ramos

Le PSG a remporté son dixième match en Ligue 1 ce vendredi au Parc des Princes contre le LOSC (2-1). Si le spectacle a été total sur le terrain, il l’a aussi été en-dehors. En zone mixte, Leonardo est intervenu auprès des journalistes présents sur place pour défendre le Paris Saint-Germain et son entraîneur. Parmi les sujets évoqués par le directeur sportif, la condition physique de Sergio Ramos a été au coeur des discussions et le Brésilien a expliqué que « le club était au courant » des difficultés physiques de l’Espagnol.

Le média RMC Sport rajoute sur son site internet qu’il n’y a aujourd’hui aucune inquiétude en interne au PSG sur l’état du défenseur central de 35 ans. Les Rouge & Bleu expliquent que l’ancien madrilène « travaille encore et encore pour revenir à son meilleur niveau. » Mais le Paris Saint-Germain « n’a pas besoin d’un joueur à 70%, mais bien à 100% comme les autres. » La recrue parisienne poursuit donc son programme de reprise et « la prudence reste de mise quant à son objectif de retour à l’entraînement collectif. »

Si le staff médical du PSG avait tous les éléments en mains concernant la santé de l’Espagnol, « le club n’imaginait pas qu’il serait indisponible trois mois comme cela » mais s’il est confiant sur un retour proche du joueur. Le média conclut que l’ancien champion du monde « a tellement souffert de ses dernières blessures qu’il doit être ‘rééquilibré’, que tout est clair aujourd’hui entre le club et lui et les échanges se poursuivent.