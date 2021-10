Les conseils de Henry quand Messi joue en faux 9

Après une petite alerte musculaire à l’entraînement vendredi, Lionel Messi était titulaire hier soir lors du match entre le PSG et Lille (2-1) au Parc des Princes. Mais la Pulga n’a joué qu’une mi-temps, le staff préférant ne prendre aucun risque avec l’Argentin (34 ans). Face aux Lillois, Lionel Messi était placé en faux numéro 9 mais n’a pas trop pesé sur les attaques parisiennes. Pour Thierry Henry, son ancien coéquipier au FC Barcelone, il faut des joueurs qui prennent la profondeur quand l’Argentin joue dans cette position. « Quand tu joues avec Messi en faux neuf, il faut que quelqu’un prenne la profondeur. Quand il y a un faux 9, il faut des vrais appels, explique l’ancien attaquant au micro de Prime Video. On a vu Wijnaldum le faire 3 ou 4 fois, mais pour lui et le reste de l’équipe, il faut que quelqu’un prenne la profondeur. »