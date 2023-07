Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe a récemment changé d’agent. Mais pas de quoi remettre en question son avenir au PSG cet été.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février dernier, Presnel Kimpembe poursuit sa rééducation au nouveau centre d’entraînement de Poissy. Et alors que son retour est espéré pour l’automne prochain, le défenseur du PSG devra prochainement mettre les choses au clair sur son avenir. Formé au club, le défenseur de 27 ans possède encore une année de contrat avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2024. Et l’international français a récemment changé d’agent.

Kimpembe ne quittera pas le PSG cet été

En effet, comme rapporté par le joueur lui-même via ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe n’est désormais plus représenté par François Gil. Le numéro 3 parisien a signé avec l’agence anglaise de Jonathan Barnett, Stellar, qui gèrera désormais sa carrière. Un changement qui annonce un prochain départ des Rouge & Bleu ? Non, selon Loïc Tanzi. Le journaliste de L’Equipe précise que le champion du monde 2018 ne quittera pas la capitale française cet été. Mais, la question de son avenir devra rapidement être réglée. En mars dernier, Le Parisien avait annoncé que le natif de Beaumont-sur-Oise avait toujours priorisé une prolongation dans son club de coeur. Mais à son retour de blessure, Presnel Kimpembe devra faire face une concurrence accrue avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez dans le secteur défensif.