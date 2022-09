Après avoir manqué le match de Toulouse dans la semaine en raison d’une blessure, Presnel Kimpembe était titulaire ce soir contre Nantes. Auteur d’un match solide (noté 6 par la rédaction de CS), le titi est revenu sur cette nouvelle victoire parisienne à trois jours de la réception de la Juventus Turin dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

« C’était un bon match. On a su bien aborder ce match face à une bonne équipe de Nantes malgré le résultat. Cela a été un peu plus difficile pour eux après le carton rouge. C’était un bon match de toute l’équipe, salue le numéro 3 du PSG pour Canal Plus Sport 360. On a un groupe très homogène. On sait que tout le monde doit se tenir prêt à rentrer. Le plus important c’est l’équipe. On a la qualité avec ceux qui commencent et ceux qui rentrent. On a un bon groupe, tout le monde le sait. On profite les uns des autres pour être le plus performant possible. La Juve ? Ça va être un match très compliqué. On connaît la Juventus. Ça reste une grosse équipe. Après, on sait que c’est la Champions League, que cela se joue sur des détails. Il va falloir être concentré et bien préparé pour bien aborder ce match. Jugé sur la C1 ? La saison est longue. On est des compétiteurs. On fait match après match. On essaye de faire ce qu’il faut pour être le plus performant possible.«