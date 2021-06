Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (34 ans) restent toujours les meilleurs joueurs du monde. Mais ils se rapprochent plus de la fin de leurs carrières que du début. Plusieurs joueurs commencent à émerger et se positionnent comme les successeurs des deux extraterrestres, dont Kylian Mbappé. Pour Didier Deschamps, le numéro 7 parisien fait déjà partie de la catégorie des deux légendes du football. “Si Mbappé a le potentiel pour succéder à Messi ou Cristiano ? Il fait déjà partie de cette catégorie pour les choses qu’il est capable de faire, pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il pourrait faire à l’avenir“, louange le sélectionneur de l’Equipe de France dans une interview accordée à El Pais.

Didier Deschamps qui a également le placement de l’attaquant (22 ans) en Bleu. “Le fait que Mbappé soit plus numéro neuf qu’autre chose ne signifie pas que Karim doive jouer à gauche ou à droite. Il existe différentes formules. Karim n’est pas un attaquant de fixation comme Giroud. Il aime faire défiler, quitter la zone, aller à gauche ou à droite. Mbappé aime aussi sortir de la zone, même lorsqu’il joue comme avant-centre. Tout dépend des situations posées par l’adversaire. Je pense qu’entre les deux, ils peuvent se compléter. Vous pouvez même obtenir un troisième attaquant. Il n’y a pas d’incompatibilités qui vous empêchent d’associer des joueurs de cette qualité lorsqu’ils connaissent le jeu.“