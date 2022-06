Dans son développement, le Paris Saint-Germain prend en compte ses supporters, pour preuve l’invitation d’une membre My Paris, afin de poser des questions pour PSG TV à Presnel Kimpembe au nom de la communauté de fidèles. Le défenseur central Rouge & Bleu s’est prêté au jeu avec franchise. La supportrice du club de la capitale l’a dans un premier temps interrogé sur le fait de passer de « titi à titulaire au PSG » : « Oh ! Beaucoup de fierté. Parce que j’ai fait toutes mes classes ici, et pouvoir jouer avec ce maillot c’est un rêve et un honneur, surtout quand on vient du centre de formation. J’ai tout appris ici. Porter ce maillot à chaque match c’est une immense fierté« , a répondu le numéro 3 parisien.

Son rôle de vice-capitaine

Lorsqu’on demande à Presnel Kimpembe s’il a une plus grande responsabilité sur le terrain et dans les vestiaire en tant que vice-capitaine, celui-ci répond : « Oui, parce que mon statut a changé. J’ai la responsabilité d’être vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas rien, c’est quelque chose de très important« , avant de souligner avec humour les « plusieurs facettes » qui composent sa personne, afin de justifier le fait de pouvoir switcher en l’humour et le sérieux qu’il faut pour être vice-capitane d’une équipe.

Image : psg.fr

La supportrice du club poursuit en interrogeant Presnel Kimpembe sur la provenance de son « âme de guerrier » : « Je dirais de ma famille, et de tout ce que j’ai pu vivre durant ma jeunesse, que ce soit au centre de pré-formation, au centre de formation, ou dans la vie de tous les jours. De mes enfants aussi. C’est de famille, ça coule dans les veines. Soit tu l’as, soit tu ne l’as pas. Et moi, grâce à Dieu, je l’ai« .