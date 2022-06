Légende du PSG, Raï débarque au PFC

Si la légende du football et du PSG qu’est Raï continue d’écrire son histoire d’amour avec la ville de Paris, celle-ci se poursuivra loin des couleurs Rouge & Bleu. En effet, le Brésilien vient inscrire son nom auprès de l’autre club parisien : le Paris Football Club. Ce dernier enregistre l’arrivée d’un nouvel investisseur qui sera à la tête de 9% des parts du PFC contre 3 millions d’euros selon L’Equipe : Sport Bridges Venture (SBV). Le groupe américain compte parmi ses dirigeants l’ancien du PSG, Raï. Ce dernier affirmait au micro d’RMC Sport le 26 juin dernier : « Non il n’y a rien de fait. Depuis Janvier j’habite à Paris, je suis redevenu Parisien. Il faut profiter de ce cycle olympique jusqu’à 2024 (sourire). Donc je suis ouvert pour de beaux projets, sûrement autour de Paris, on va voir« .

Un travail sur l’image

Raï aura notamment comme tâche de développer l’image du PFC. Par ailleurs, concernant le rôle qui lui sera alloué, le président du club parisien, Pierre Ferracci a déclaré dans les colonnes du Parisien : « Il va nous aider en tant qu’ambassadeur à agrandir notre cercle de partenaires. Il aura également un impact sociétal, les actions RSE (Responsabilité sociale des entreprises) étant de plus en plus présentes dans le football et doit nous ouvrir les portes du Brésil« . Via Instagram, le principal intéressé s’est exprimé sur cette nouvelle aventure, a tout de même eu une pensée pour les supporters du PSG : « Je tiens a envoyer aussi un message aux fans du PSG, dont je suis si fier, et qui m’a marqué à jamais. Sans eux, je ne serais pas qui je suis et je ne pourrais pas aujourd’hui m’engager vers un nouveau défis autour du Football dans notre capitale. Je souhaite que cette histoire continue entre nous et je compte sur vous pour toujours rassembler et imaginer un avenir commun pour notre communauté et le football à Paris« .