Koeman : “On voit bien que Messi n’est pas là”

Y a-t-il une vie après Lionel Messi ? Le FC Barcelone doit tourner une page sans son n°10 parti au PSG. Ronald Koeman, entraîneur du Barça, a déclaré hier après le match nul 1-1 réalisé à San Mamés contre l’Athletic Bilbao que la Pulga manquait.

“Je n’aime pas toujours parler de la même chose… mais, bien sûr, c’est le meilleur joueur du monde. On voit bien que Messi n’est pas là. L’adversaire est certainement plus effrayé s’il est sur le terrain. Idem pour nous-mêmes, on préfère l’avoir. Parce que Messi ne perd pas le ballon. En première mi-temps, nous avons perdu des ballons et nous n’avons pas pu faire monter l’équipe. Ça se voit, mais on sait qu’on ne peut rien y changer.” Le Barça compte 4 points après deux journées de Liga.