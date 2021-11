Samedi après-midi (17 heures, Prime Video), le FC Nantes se déplace du Parc des Princes pour y défier le PSG dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes, un bon souvenir pour les Nantais. En effet, ils avaient gagné la saison dernière (1-2). Randal Kolo-Muani avait été l’homme de cette rencontre avec un but et une passe décisive. « Je pense que c’est notre victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. À mes yeux, ce n’était pas mon meilleur match, mais je suis conscient que c’est celui qui m’a mis en lumière« , se remémore l’attaquant nantais dans une interview accordée au site internet de la Ligue 1.

Kolo-Muani qui a également évoqué ses modèles dans le football, dont un joueur du PSG fait partie. « J’en ai beaucoup (rires). Je ne me réfère pas à un joueur spécialement. Par exemple, j’aime beaucoup la combativité de Luis Suarez, la finesse d’Anthony Martial, les accélérations et les changements de rythme de Raheem Sterling… Kylian Mbappé, même si on a le même âge, j’aime la manière dont il excelle avec sa vitesse. J’essaye de prendre des touches un peu partout pour m’inspirer. »