Kolo Muani : « On attend plus de moi »

Arrivé cet été au PSG, Randal Kolo Muani ne donne pour l’instant pas satisfaction. Mais l’international français a conscience de ses difficultés actuelles.

Recruté dans les dernières minutes du mercato estival, Randal Kolo Muani doit porter sur ses épaules le prix d’un transfert exorbitant de 90M€ en provenance de l’Eintracht Francfort. Et pour le moment, l’international français ne donne pas satisfaction (4 buts et 2 passes décisives). En concurrence avec Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque, le natif de Bondy peine à montrer ses qualités perçues en Bundesliga la saison passée. Dans un entretien à Téléfoot, le numéro 23 des Rouge & Bleu s’est exprimé sur sa méforme actuelle et est revenu sur son transfert à Paris.

Sa méforme actuelle

« Je sais que je ne fais pas des bons matches. J’ai tout simplement pris sur moi et je continue à travailler pour aller de l’avant. »

Son but face à l’OM

« C’était l’un de mes rêves. C’est juste un bonheur de marquer, surtout au Parc des Princes. Ça m’a fait du bien d’ouvrir mon compteur rapidement. »

Son transfert à la dernière minute

« Ça a vraiment chamboulé ma tête. J’en revenais pas, j’étais un peu ailleurs. Le fait que je sois arrivé directement au PSG au dernier moment, ça a pris du temps avant de redescendre. »

C’était le PSG et rien d’autre ?

« C’est mon club de coeur et c’est la ville où j’ai grandi. Pour moi, c’est juste un rêve de signer ici et de jouer pour ce club. Après on va dire que j’ai dû digérer le transfert. »

Ce que lui demande Luis Enrique

« D’être en mouvement et d’être toujours dos au but. Du coup, c’est à moi de progresser, d’être dans la surface et de finir les actions. »

A-t-il conscience de ses difficultés ?

« Il y a des attentes qui sont plus exigeantes, du coup on attend plus de moi surtout avec le prix. Ça sera à moi de mettre les bouchées doubles. C’est vrai que lorsqu’on arrive dans un club comme le PSG, il y a des exigences donc c’est à nous de répondre présents et de s’adapter très rapidement. On est des professionnels quand même. »