[MAJ] Danilo Pereira devrait rester au PSG

Au cours de ce mercato estival 2022, une liste de joueurs « indésirables » a été établie par la nouvelle direction sportive du PSG. Dans celle-ci figure près de 10 noms, et celui de Danilo Pereira ne devrait pas y être comptabilisé. En effet, le nouvel entraîneur, Christophe Galtier, serait séduit par « la polyvalence et l’expérience de l’international portugais » selon nos confrères d’RMC Sport. Celui qui a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues la saison passée avec le maillot du Paris Saint-Germain, pourrait continuer sur cette lancée sous les cieux parisiens pour l’exercice 2022-2023, pourtant souvent associé à cette liste de joueurs « indésirables ».

Un joueur exempt de tout reproche dans son investissement

Lors de sa conférence de presse de présentation le 4 juillet dernier, Christophe Galtier avait souligner l’aspect de l’investissement de ses joueurs, le technicien français souhaite des éléments investis dans le projet. Aujourd’hui avec Danilo Pereira, ce sentiment d’investissement semble avoir pesé dans la balance et fait de l’international portugais un joueur sur lequel l’homme du banc Rouge & Bleu compte. Selon RMC Sport, de son côté, « le joueur se montre pleinement impliqué dans le projet parisien« . Utile au milieu de terrain, secteur de jeu pointé du doigt depuis bien longtemps au PSG, Pereira peut également rendre des services en défense à trois ou à quatre.

De leur côté, nos confrères de Foot Mercato affirment que Danilo Pereira devraient rester au Paris Saint-Germain. Le média français parle d’un « retournement de situation« , et avance également que Christophe Galtier aurait signifié à l’international portugais « qu’il faisait bien partie de ses plans cette saisons« . Toujours selon Foot Mercato, l’ancien coach de l’OGC Nice aurait été sensible aux performances du numéro 15 parisien, sa polyvalence, ainsi que sa compétitivité. L’ancien du FC Porto a totalement écarté l’idée d’un départ de son esprit, et est totalement impliqué dans le projet parisien.