Kounkoud : « Si on peut les distancer, on ne va pas s’en priver »

Le PSG Handball retrouve la Liqui Moly Starligue ce samedi soir (20h30) avec un déplacement à Aix dans le cadre de la 8e journée. Après sa défaite en EHF Champions League contre Kielce (38-33) cette semaine, les Rouge & Bleu voudront retrouver la victoire pour poursuivre son sans-faute en championnat. À quelques heures de cette rencontre, Benoît Kounkound est revenu sur la victoire sur le gong dans le choc contre Montpellier (33-34).

« Les matches comme ça procurent des émotions particulières. C’est un concurrent au titre. Il était un peu en difficulté au classement avant de nous affronter, donc nous voulions frapper un grand coup. Si on ne perdait pas, on savait que ça leur ferait mal. On a réussi à remplir le contrat, donc on est content, salue Kounkoud pour PSG TV. Si nous avions gagné plus largement, ça aurait été aussi bien. Il faut aussi des rencontres comme ça ! Nous devions avoir un bon état d’esprit et on n’a rien lâché. À la dernière seconde, Mikky (Hansen) a sorti un tir incroyable et on termine avec la victoire. Je pense que c’était un bon spectacle pour les supporters. Une très belle soirée ! Ce succès nous a fait du bien pour la confiance. »

L’ailier droit qui s’est penché sur le match contre Aix. « Il sera également très important ! Si on gagne à Montpellier et qu’on perd à Aix, ce n’est pas bon… C’est aussi un concurrent au titre. Si on peut les distancer un peu plus, on ne va pas s’en priver. Ce sera difficile. L’année dernière, dans leur salle, ça n’avait déjà pas été facile… On est habitué à ce genre de rencontre ! Il faut qu’on reste sur cette lancée en championnat et qu’on consolide notre première place.«

Benoît Kounkoud qui veut tout donner pour sa dernière saison sous le maillot du PSG. « C’est encore un peu tôt pour faire le bilan. Je mentirais si je disais que je n’y pense pas souvent. C’est pour ça que je prends cette saison avec beaucoup de plaisir et d’envie ! Je donne le meilleur de moi-même et je profite de chaque instant. Je veux terminer sur une bonne note, un bon ressenti, le sourire et de l’amour. Mais surtout avec beaucoup de titres ! Je suis très déterminé. »