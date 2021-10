Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le fil face à Lille au Parc des Princes (2-1), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale a obtenu les 3 points à l’issue de ce match, il est néanmoins critiqué par de nombreux observateurs. Le journal L’Équipe décrypte la mise au point réalisée par Leonardo juste après la rencontre.

Depuis quelques semaines, Mauricio Pochettino est vivement critiqué pour le manque de jeu que son équipe propose. Face à ces attaques, Leonardo est venu à sa rescousse en zone-mixte. Mais selon le quotidien sportif, le directeur sportif Parisien est conscient que que le PSG doit mieux jouer. Ce serait une manière de montrer « que le club ne compte pas délaisser le beau jeu, qui arrivera progressivement avec l’enchaînement des matchs. »

« On ne veut pas attendre six ans avant de bien jouer. Avec une équipe comme ça, on veut gagner dès cette année, ça, c’est sûr. Je ne dis pas qu’on va réussir, mais on a tous les moyens. On a un coach important, un effectif important. On fera les comptes à la fin ». Pour L’Équipe, cette déclaration ressemble sans doute à un message envoyé à l’entraîneur Argentin.

Le média revient aussi sur les épisodes extra-sportifs qui ont pu toucher le club de la capitale et explique que « Léo » ne manque pas une occasion d’échanger avec ses joueurs, comme ce fût le cas avec Mauro Icardi, lors de ses problèmes conjugaux.

Enfin il est révélé que Leonardo a une forme de rejet mdes interprétations faites à partir de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux » et le rappelle souvent en interne.