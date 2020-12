Contrairement au autres années, la Ligue 1 est disputée cette saison en haut de tableau. Leader avec une marge assez confortable ces dernières années, le PSG est actuellement troisième à un point des deux leaders, Lille et Lyon. Mais derrière lui Marseille – à un point – a deux matches en retard (Nice et Lens). Montpellier est à deux points alors que Monaco pointe à 5 points. Niko Kovac, entraîneur des Monégasques, estime que le PSG aura trois concurrents pour le titre, liste dans laquelle ne figure pas son équipe. “Lyon est évidemment une équipe qui va poser des problèmes au Paris Saint-Germain pour le titre. Ils ont de très bons joueurs, un coach très expérimenté, et le club vient d’atteindre les demi-finales de la dernière Ligue des Champions, assure Kovac en conférence de presse. Lille est également une équipe très bien structurée avec un bon coach, donc ils seront là. Et Marseille évidemment. Marseille est un grand club, qui a une bonne expérience européenne. Je pense que ces trois équipes vont disputer le titre au PSG“, pronostique Niko Kovac.