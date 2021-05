Mercredi prochain, entre la 37e et la 38e journée de Ligue 1, le PSG et l’AS Monaco (2e et 3e du Championnat) s’affronteront au Stade de France pour lever la Coupe de France 2020-21. Jouer mercredi 19 mai (21h15, France 2 et Eurosport 2) la finale, c’est totalement absurde selon Jérôme Rothen, consultant pour RMC Sport, puisque la semaine suivante il y a seulement les deux finales européennes les 26 et 29.

“Je ne comprends pas ! Les dates ? On est bloqué par quoi derrière ? Est-ce qu’il y a un club français qui est concerné par la finale de la Ligue des champions ?”, a lancé l’ancien joueur du PSG et de Monaco sur les ondes. “Il faut s’adapter aux situations, on n’est pas figé. On subit les choses ! Ce n’est pas un problème de Stade de France ou d’organisation… Tu ne peux pas anticiper depuis un mois quand tu vois que c’est une possibilité d’avoir une finale Monaco-PSG ? Et une possibilité que ces deux équipes jouent quelque chose en championnat ce qui est leur cas ? Eh bien je trouve ça scandaleux qu’ils te foutent un match un mercredi soir entre les deux dernières journées !”