Kylian Mbappé a quitté Madrid

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG et son avenir n’est pas encore décidé mais celui-ci devrait se jouer entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les moindres faits et gestes de l’attaquant (23 ans) enflamment les médias du monde entier. Ce lundi après-midi, la presse espagnole avait dévoilé plusieurs photos de l’international français déambulant dans les rues de Madrid. Des clichés qui avaient fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux.

Les quotidiens madrilènes, AS & Marca, ont fait leur Une de cette visite de Kylian Mbappé en terre espagnole. Selon ces derniers, l’international français pourrait rejoindre le Real Madrid, mais pas avant le mois de juillet. On remarquera que les dates de sa soit disante « arrivée » ne fait que reculer avec les médias espagnols… Dans tous les cas, le numéro 7 du PSG ne sera resté que 24h dans la capitale ibérique, puisque celui-ci a publié une photo sur son Instagram personnel où il est dans son avion privé sur le point de quitter Madrid. On rappelle que le Paris Saint-Germain ne reprendra l’entraînement que ce mercredi après-midi avant de jouer face à Montpellier le samedi dans le cadre de la 37e journée.