Montpellier / PSG – L’identité de l’arbitre dévoilée

Il reste encore deux rencontres au PSG avant la clôture de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Déjà champion de France depuis le 23 avril dernier, le club de la capitale a livré une nouvelle prestation insipide face à Troyes (2-2) ce dimanche. Et cette semaine, les coéquipiers de Kylian Mbappé se prépareront pour le dernier déplacement de la saison. En effet, ce samedi (21h sur Prime Video) les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du Stade de la Mosson pour affronter Montpellier.

Un match qui se jouera sans Kimpembe et Neymar

Ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 37e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre le MHSC et le PSG sera arbitrée par Jérémy Stinat. Il sera assisté par Christophe Mouysset et Mathieu Grosbost. William Toulliou sera le quatrième arbitre. Enfin, Hakim Ben El Hadj se chargera de l’assistance vidéo en compagnie de Bruno Coué. Cette saison, Jérémy Stinat a déjà arbitré à une reprise le PSG lors du succès face au FC Nantes (3-1, 14e journée). Il avait notamment exclu Keylor Navas pour une sortie mal maîtrisée. Il a également dirigé quatre matches du Montpellier Hérault pour une victoire (1-0 contre Lorient), un match nul (3-3 face au Stade de Reims) et deux défaites (0-1 contre Troyes et 0-2 contre l’OM). En 18 matches de Ligue 1 cette saison, l’arbitre de 43 ans a distribué 65 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Pour rappel, Presnel Kimpembe et Neymar Jr seront suspendus pour cette rencontre.