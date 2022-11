Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Très performant depuis plusieurs années, l’attaquant (23 ans) était celui qui avait la plus grande valeur marchande selon le site spécialisé dans les transferts, Transfermarkt. Mais après une mise à jour, l’international français n’est plus le leader.

Après l’hégémonie Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, le monde du football pourrait assister à un nouveau duel de deux très grands joueurs pour les 10-15 prochaines années, Kylian Mbappé contre Erling Haaland. Les deux jeunes attaquants multiplient les très belles performances avec le PSG et Manchester City, ils enchaînent les buts et se partagent les records de précocité. Le Norvégien (22 ans) vient de prendre la première place du Français (23 ans) sur le classement des joueurs les plus chers du monde selon Transfermarkt. L’ancien du Borussia Dortmund est estimé à 170 millions d’euros alors que l’attaquant des Rouge & Bleu est lui estimé à 160 millions d’euros. Vinicius Junior (120 M€), Phil Foden (110 M€) et Pedri (100 M€) complètent le top 5.

Les huit meilleures valeurs marchandes en Ligue 1

Quand on se penche uniquement sur la Ligue 1, les huit meilleures valeurs marchandes sont des joueurs du PSG. Kylian Mbappé (160 millions d’euros) est en tête. Il devance Neymar (75), Marquinhos (70), Achraf Hakimi (65), Nuno Mendes (60, plus 10 par rapport au dernier classement), Gianluigi Donnarumma (50), Marco Verratti (50), Lionel Messi (50). Jonathan David, de Lille) est le premier non parisien dans ce classement (9e, 45). Vitinha se place dixième avec une valeur marchande de 45 millions d’euros (plus 5 par rapport au dernier classement). Il devance Fabian Ruiz (11e, 45 millions d’euros). Quatre autres joueurs du PSG figurent dans le top 30, Presnel Kimpembe (13e, 40 millions d’euros), Carlos Soler (16e, 35 mais moins 5 millions comparé au précédent classement), Hugo Ekitike (18e, 25 millions et moins 3 millions) et Renato Sanches (27e, 25 millions d’euros, -3 millions.).