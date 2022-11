Renato Sanches a rallié le PSG lors de la dernière fenêtre des transferts. Pour s’attacher ses services, le club de la capitale a déboursé une somme estimée à 15 million d’euros, bonus compris. Mais pour l’heure, le Portugais possède toutes les peines du monde à s’illustrer convenablement.

Cet été, le PSG, sous l’impulsion de son nouveau directeur du football, Luis Campos, a décidé d’opérer une vraie refonte de l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. Six joueurs ont ainsi été recrutés : Nordi Mukiele, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Vitinha et Renato Sanches. Dans le même temps, ils sont une vingtaine à avoir plié bagages, de manière définitive ou sous forme de prêt. Côté arrivées donc, mise à part Vitinha, toutes les autres recrues assument un rôle de remplaçant pour l’heure. Une nuance pourrait être apportée en ce qui concerne Fabian Ruiz, lui qui profite assez largement du remaniement tactique de ces dernières semaines. Un autre joueur possède aujourd’hui toute la latitude pour grappiller de plus en plus de temps de jeu, sans que cela soit toutefois très concluant.

Des difficultés à passer la seconde pour Renato Sanches

Ce joueur, c’est Renato Sanches. Transfuge du LOSC, l’international lusitanien avait démarré son idylle Rouge & Bleu de la meilleure des manières face au MHSC le 13 août dernier (5-2, 2e journée de Ligue 1). Entré en jeu à cinq minutes du terme, ce dernier, bien servi par Nuno Mendes, inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs et ce, sur son tout premier ballon. Là, on aurait pu se dire que l’Histoire se lançait parfaitement. De quoi le mettre en confiance. Pourtant, c’est tout l’inverse qu’on a eu le loisir d’observer. Car oui, suite à cet épisode, Renato Sanches a enchaîné les pépins physiques. Puis, dès qu’il a enfin pu réintégrer le groupe concocté par Christophe Galtier, il n’a absolument rien démontré.

Pour preuve, sa dernière entrée en date face à la Juventus ce mercredi soir. Blessé, Fabian Ruiz n’a eu d’autre choix que de céder sa place à la demi-heure de jeu. Une aubaine pour Renato Sanches d’enfin faire chauffer la gomme. Néanmoins, il n’en a rien été. Pire, en 69 minutes de jeu, le milieu de terrain a rendu une copie très tiède, voir médiocre. Jamais dans le bon tempo, il a eu le plus grand mal à se positionner vis-à-vis de ses coéquipiers. Balle au pied, celui-ci n’a, en outre, jamais su faire progresser le jeu des siens. Un constat des plus frustrants alors qu’on connaît les qualités intrinsèques de projection et de percussion du principal intéressé.

Et maintenant que Fabian Ruiz se trouve sur le flanc, les interrogations fusent de toutes parts. Si Christophe Galtier décide de rester dans ce schéma, comment articuler ce milieu à trois têtes ? Qui pour accompagner Vitinha et Marco Verratti ? Au vu de son profil, un joueur comme Renato Sanches aurait clairement pu sortir son épingle du jeu. Il faut cependant se rendre à l’évidence : dans l’état actuel des choses, il ne peut nullement prétendre à une place de titulaire. L’ancien bavarois aura certainement besoin de temps pour monter en puissance. Deux matches restent au programme avant que la Coupe du Monde 2022 n’ouvre ses portes, et il va bien falloir désigner le joueur idoine. Là, deux profils sortent du lot. Tout d’abord, Danilo Pereira. De retour de blessure, et souvent employé dans un rôle de défenseur, le solide portugais pourrait faire du bien en vue de stabiliser l’entrejeu parisien.

On pourrait également songer à Carlos Soler. Néanmoins, l’ancien valencien, qui a rendu une copie maussade face à la Juve lui aussi, possède un profil bien plus tourné vers l’avant. Avec la MNM, on s’attendrait plutôt à un joueur un chouïa plus défensif. Dans cette optique, Warren Zaire-Emery pourrait bel et bien devenir une alternative plausible durant ce court laps de temps pré Coupe du Monde. Alors oui, il n’a que 16 ans et il ne faut pas espérer quoi que ce soit d’un élément si jeune, mais le voir intégrer plus concrètement le XI du PSG lors des deux prochaines rencontres serait très intéressant. À son actif, à chacune de ses entrées en jeu, il a fait preuve d’une maturité physique et technique assez impressionnante. De ce fait, scruter d’un peu plus près ce qu’il a réellement dans le ventre, parait être une éventualité des plus alléchantes sur le papier. Cela pourrait permettre, en prime, à Christophe Galtier de pouvoir jauger son potentiel apport au sein de la hiérarchie de ses milieux de terrain.

