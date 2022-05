Kylian Mbappé présent à Madrid avec plusieurs joueurs du PSG

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Son avenir n’est pas encore décidé mais il se jouera entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Les moindres faits et gestes de l’attaquant (23 ans) enflamment la presse espagnole. Ce lundi après-midi, la Cadena Cope a dévoilé une photo de lui à Madrid. Un cliché qui a enflammé la presse espagnole et les réseaux sociaux. La radio ibérique indique que Mbappé a déjeuné avec Achraf Hakimi dans un restaurant réputé de la capitale espagnole.

RMC Sport confirme que l’attaquant est présent à Madrid et précise qu’il est accompagné de plusieurs de ses coéquipiers du PSG, dont Achraf Hakimi dont il est très proche. « La présence d’autres joueurs du PSG et le fait qu’il ne cherche absolument pas à se faire discret laisse tout de même planer le doute sur une visite de l’attaquant pour négocier avec le Real Madrid« , conclut le média sportif. Une chose est sûre, ce dossier n’a pas fini d’alimenter les rumeurs mercato pendant encore de nombreuses semaines.