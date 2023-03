Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’Équipe de France est en quête de son nouveau capitaine. Un capitanat qui pourrait bien être confié à Kylian Mbappé, comme Didier Deschamps l’a expliqué auprès du Parisien.

C’est une véritable page qui se tourne en Équipe de France. Défaits en finale de la dernière Coupe du monde, les Tricolores ont vu plusieurs de leurs cadres dire stop. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont tous pris leur retraite internationale. De quoi rabattre pas mal de cartes, et notamment en ce qui concerne le brassard de capitaine. Hugo Lloris parti, il faut donc lui dénicher un successeur. Un successeur qui pourrait se nommer Kylian Mbappé.

Le meilleur joueur du monde

C’est, du moins, un écho qui se fait très insistant depuis plusieurs semaines désormais. Et forcément, Didier Deschamps n’a pas échappé à cette question, lui qui a accordé un entretien fleuve au Parisien. Dans ce dernier, il a notamment expliqué au sujet de Kylian Mbappé, ne tarissant pas d’éloges sur la star rouge et bleu :« Je sais quels joueurs peuvent l’être. Mais ça passera par des discussions avec eux. Kylian peut l’être, bien évidemment. Est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Si je réponds oui, on va me reprocher de ne pas être objectif, car je suis son sélectionneur. D’autres observateurs diront qu’il y a meilleur que lui. C’est leur avis. Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur. Ce qu’il réalise par rapport à d’autres, à son âge, c’est exceptionnel. »