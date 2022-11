L’Equipe de France fait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022 aujourd’hui face à l’Australie (20h sur TF1). Karim Benzema forfait sur le front de l’attaque, le numéro 7 du PSG, Kylian Mbappé, a vu ses responsabilités prendre de l’épaisseur en quelques heures. Un forfait du joueur du Real Madrid qui peut malheureusement, faire des heureux.

Comme souvent dans le football, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd’hui cet adage s’applique parfaitement en Equipe du France. Le secteur offensif des Bleus est bien garni tant en quantité qu’en qualité. En ce sens, le forfait de Karim Benzema fait des heureux sur le front de l’attaque. Le premier d’entre eux : Olivier Giroud. Le numéro 9 de l’AC Milan change de casquette et aborde désormais ce Mondial au Qatar dans la peau d’un titulaire. Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann pourraient également profiter de la situation. L’ailier du FC Barcelone pourrait également gagner sa place sur le flanc droit, quand le joueur de l’Atlético Madrid, déjà dans la peau d’un titulaire, gagnerait lui en liberté et part de créativité sur le terrain. Une tâche qu’Antoine Griezmann ne pourra assurer seul.

L’heure des responsabilités a sonné

Kylian Mbappé fait également partie des gagnants du forfait de Karim Benzema. En effet, l’attaquant du Real Madrid était incontestablement le leader technique de l’effectif des Bleus. En ce sens, le numéro 7 du PSG voit sa part de créativité et de liberté prendre de l’épaisseur sur le terrain. Un rôle qui n’est pas pour lui déplaire. Selon L’Equipe et le onze probable pour ce premier match dans cette Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps devrait faire évoluer les Bleus en 4-2-3-1. Un schéma tactique qui verrait Mbappé avoir une position de base sur le flanc gauche (son côté préférentiel), jouir de cette liberté, mais aussi moins concerné par les tâches défensives grâce au double pivot Rabiot-Tchouaméni derrière lui, mais aussi l’abattage défensif d’Antoine Griezmann. Sur le plan offensif, Kylian Mbappé devrait avoir la liberté de dézoner malgré sa position préférentielle sur le côté gauche, et ce, notamment, grâce au profil d’Olivier Giroud qui sur le terrain sera moins mobile qu’un Karim Benzema.

Compo probable de l’EdF face à l’Australie (Image : le journal L’Equipe)

En dehors du terrain, Kylian Mbappé endosse désormais, presque naturellement, un rôle de leader. Là encore, cette casquette semble être à la taille du numéro 10 des Bleus. Les fameuses responsabilités qui ont tant fait débat au PSG, arrivent désormais en Equipe de France sur les épaules du champion du monde 2018. En Russie, Mbappé n’était pas le même joueur ni le même homme qu’aujourd’hui. Il gagne la Coupe du Monde en tant qu’élément important au sein d’un collectif fort. Un collectif qui interroge un peu plus quatre ans plus tard, et paradoxalement, les certitudes planent au dessus de la tête de Kylian Mbappé : « Par rapport à 2018, il a pris beaucoup en maturité. C’est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions. On compte sur lui« , a déclaré Lucas Hernandez en conférence de presse vendredi 18 novembre dernier. Preuve de l’importance et l’épaisseur glané par Kylian Mbappé dans ce groupe Equipe de France, les propos d’un cadre du vestiaire Bleus rapportés par L’Equipe : « Maintenant, on a une équipe de soldats autour de Kylian« . Preuve de cette importance en dehors du terrain, toujours selon L’Equipe, le groupe France semble prendre conscience que l’avenir des tricolores dans ce Mondial 2022 est étroitement lié aux performances de Kylian Mbappé.