La Coupe du Monde au Qatar va ouvrir ses portes dimanche avec la rencontre entre le pays hôte et l’Équateur à 17 heures. Un mois de compétition qui s’annonce intense et plein d’émotions. Avant ce Mondial, Le CIES a dévoilé les noms des joueurs avec les meilleures valeurs marchandes. Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG figure dans le Top 3.

Pendant un mois au Qatar, la plupart des stars mondiales disputeront la Coupe du Monde. Il y aura 11 joueurs du PSG lors de cette compétition, dont certains figurent dans les équipes qui sont favorites au titre suprême. Ces joueurs font partie des meilleurs joueurs du monde. L’Observatoire du Football, le CIES, a dévoilé le classement des joueurs avec les meilleures valeurs marchandes qui disputent le Mondial. Et ce classement est dominé par l’Anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Sa valeur marchande est estimée à 202 millions d’euros par le CIES. Il devance Vinicius JR (201 millions d’euros) et l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé (23 ans). Il est estimé à 185 millions d’euros. Pedri (158) et Jamal Musiala (151) complètent le top 5. Un autre parisien est dans le top 20, Achraf Hakimi à la 12e place et une valeur marchande estimée à 80 millions d’euros. Ce classement prend en compte le joueur le plus cher pour chaque sélection. C’est pour cela que Neymar, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ne sont pas présents.

Le top 20 des joueurs les plus chers de la Coupe du Monde