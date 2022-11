Les dernières informations après l’entraînement de la France

L’Équipe de France va débuter la défense de son titre avec un match contre l’Australie mardi soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). À deux jours de cette rencontre, les Bleus se sont entraînés cet après-midi. Il y avait un seul absent lors de cette séance.

La France fait son entrée en lisse dans cette Coupe du Monde 2022 contre l’Australie mardi soir. Après avoir perdu Christopher Nkunku et Karim Benzema sur blessure, le staff des Bleu a proposé une séance plus légère à ses 25 joueurs. Mais un joueur manquait à l’appel ce dimanche. Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain (20 ans) a été ménagé en raison d’une petite gêne à un adducteur comme le rapportent plusieurs médias français. Après ces derniers jours agités, Didier Deschamps et son staff ont préféré ne prendre aucun risque avec le joueur du Real Madrid.

Raphaël Varane s’est entraîné normalement

Blessé avant la compétition, Raphaël Varane a participé normalement à cette séance, comme il l’avait fait hier. Dans Téléfoot, le sélectionneur français avait expliqué que le défenseur central de Manchester United était apte pour le match contre les Australiens. Seul joueur du PSG encore présent, Kylian Mbappé a lui aussi participé à cet entraînement comme c’est le cas depuis qu’il a rejoint l’équipe de France à l’issue de la victoire parisienne contre Auxerre (5-0).