L’avenir de Corinne Diacre était au centre des discussions depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, le Comex de la Fédération Française de Football (FFF) a officialisé son départ du banc de l’équipe de France.

À l’issue de la dernière trêve internationale, une fronde était montée chez les joueuses envers Corinne Diacre et son staff. La capitaine, Wendie Renard, a été la première à se mettre en retrait de la sélection, suivie par les joueuses du PSG Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Une situation improbable à cinq mois de la Coupe du monde. Pour beaucoup, il était impossible que Diacre garde son poste. Et ce jeudi, le Comex de la FFF se réunissait pour évoquer cette situation. La décision est tombée cet après-midi, Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse des Bleus.

Qui pour la remplacer ?

Dans son communiqué, la FFF explique qu’un groupe de travail doit être constitué pour choisir un successeur à la sélectionneuse actuelle. Ces derniers jours, le nom de Gérard Prêcheur, l’actuel coach des Féminines du PSG a été avancé. Pour rappel, selon nos informations, le club de la capitale n’a eu aucun échange avec la fédération au sujet de son entraîneur. Les prochains jours voire semaine nous apporterons plus de précision sur la succession de Diacre.