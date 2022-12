Coupe du Monde 2022 : Le Brésil avec Neymar et Marquinhos face à la Croatie

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, le Brésil se dresse face à la Croatie aujourd’hui (16h sur BeIN Sports). Le vainqueur de l’édition 2002 devra se défaire du finaliste de l’édition 2018 afin de rallier les demies-finale. Pour se faire, Tite peut compter sur les deux joueurs du PSG qui composent son effectif.

Touché lors du premier match du Brésil dans la compétition, Neymar a fait son retour pour le huitième de finale face à la Corée du Sud (victoire 4-1) et semble être suffisamment remis pour enchaîner avec cette rencontre des quarts de finale face à la Croatie. Titulaire sur le front de l’attaque, le numéro 10 du PSG devrait évoluer un cran plus bas en position de meneur de jeu. Sans aucune surprise, Marquinhos tient sa place de titulaire en défense centrale pour former l’axe avec Thiago Silva.

Les compositions de Croatie / Brésil