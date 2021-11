L.Karabatic : « Nous sommes dans un moment charnière »

Le PSG Handball retrouve l’EHF Champions League ce jeudi soir (20h45, Eurosport 2) avec la réception du FC Porto. Les Parisiens ont ont eu un début de saison compliquée en Europe avec 2 victoires, un nul et trois défaites. Les Rouge & Bleu sont cinquièmes de leur poule à cinq points du leader Kielce. Quelques heures avant la réception des Portugais, Luka Karabatic – le capitaine du PSG – s’est confié au Parisien.

Porto, un match piège ?

« Porto est une équipe dangereuse avec un jeu atypique. Les affronter demande une préparation particulière car ils utilisent le sept contre six à outrance et ils le maîtrisent bien. Nous sommes aussi dans un moment charnière car on les joue deux fois de suite en aller-retour dans la semaine. On sait surtout qu’il faut qu’on continue à prendre des points dans cette Ligue des champions. C’est vraiment un match important.«

Les difficultés en EHF Champions League

« Nous ne sommes d’abord que dans une phase de poules dans un groupe hyper relevé. En Ligue des champions, c’est très difficile de gagner à l’extérieur car les atmosphères sont dures à gérer. Encore plus pour nous qui sommes très attendus. Il y a des grands joueurs partout et toutes les équipes, même les meilleures, perdent des matches. Le challenge est de limiter au maximum ce nombre de défaites. C’est une course de fond avec des matches tous très relevés dans des salles ultra-chaudes.«

La qualification en danger ?

« Non car beaucoup d’équipes seront qualifiées à l’issue de cette phase de poules (six sur huit). C’est plus la position qui sera importante, mais à cette heure, c’est impossible d’avoir la moindre lisibilité là-dessus.«

Objectif absolu de remporter la Ligue des Champions ?

« Quand il ne manque qu’un titre dans la vitrine, c’est évident que le but est d’aller le chercher. C’est l’objectif ultime, oui. Mais je ne sacrifie rien pour y arriver : l’investissement est toujours le même sur chaque match, chaque compétition. Je cherche toujours à gagner.«