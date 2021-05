Alors que la section football va à Brest ce soir dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1 pour tenter de remporter son 10e titre de champion de France, le PSG Handball se déplace lui à Aix (17 heures) pour se rapprocher un peu plus d’un nouveau titre de Lidl Starligue. Luka Karabatic, le capitaine parisien qui a prolongé son contrat de deux ans cette semaine, s’est penché sur cette rencontre.

“On a vraiment réalisé un très beau parcours ! On s’est imposé dans des endroits difficiles… Surtout dans une année aussi compliquée ! On met tout en œuvre pour aller chercher ce titre. Ce n’est pas encore fait, mais nous sommes bien placés, dévoile Karabatic pour PSG TV. Nous étions d’ailleurs sur une belle série de victoires qui s’est malheureusement arrêtée face à Nantes. Le championnat est très relevé. Chaque rencontre est difficile. D’autant que contre Paris, tout le monde veut gagner. Ça rajoute quelque chose de supplémentaire à ce possible sacre. On est très fier de nos performances.“

Luka Karabatic qui a également évoqué le retour de son frère – Nikolas – à l’entraînement après rupture des ligaments croisés en octobre dernier. “Ça fait plaisir de le revoir sur un terrain, avec l’excitation de petit jeune, alors qu’on connait tous sa carrière. C’est inédit pour lui. Il a rarement eu de réelle blessure. Il a beaucoup travaillé pour revenir. J’espère que ça va payer. Il fait de très belles séances. Niko a beaucoup d’envie et de fraîcheur. Ça va faire du bien à l’équipe. J’espère que les derniers pas de ce long parcours se passeront bien. Il a prouvé qu’il avait de belles qualités mentales. J’ai hâte de me retrouver sur un terrain avec lui.”