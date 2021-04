L.Paredes : “J’ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat à Munich”

Après sa très mauvaise opération du week-end avec une défaite face au LOSC (0-1), dans le choc au sommet de la 31e journée de Ligue 1, le PSG se concentre désormais sur son quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Bayern, ce mercredi à l’Allianz Arena (21h sur RMC Sport). Une rencontre que ne pourra pas disputer Leandro Paredes, suspendu. Malgré tout, le milieu de terrain parisien a tenu à apporter son soutien à ses coéquipiers via un entretien accordé à la PSG TV (réalisé avant PSG / LOSC).

Sa suspension pour FC Bayern / PSG

Paredes : “C’est difficile à vivre, je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Je savais que j’étais sous le coup d’une suspension quand on jouait contre Barcelone. J’ai pris ce carton-jaune, c’est dur mais c’est ainsi. Mais j’ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat là-bas, et j’espère être disponible pour le match retour.”

Son sentiment au moment tirage au sort de C1

Leandro Paredes : “C’est la compétition la plus difficile. Et pour aller en finale, et la gagner, il faut forcément affronter les meilleurs. Et c’est ce qu’il se passe pour nous. Nous étions dans un groupe difficile, puis nous avons affronté le Barça, et maintenant c’est le Bayern. C’est comme ça, il faut être prêt à affronter toutes les équipes.”

Une progression dans l’équipe depuis la finale de C1 de la saison passée ?

Leandro Paredes : “Je pense que nous avions besoin de progresser sur le plan mental par rapport à la saison dernière. Et je crois que nous y sommes parvenus. Avec le travail physique que nous faisons et la récupération petit à petit après un début de saison compliqué, alors oui nous sommes meilleurs que la saison dernière. Nous avons des joueurs de qualité, et nous avons l’ambition d’aller loin.”