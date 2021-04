Navas : “Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît”

Depuis le début de la saison, le portier du PSG, Keylor Navas, est l’un des seuls joueurs qui ne déçoit jamais. L’international costaricien est trop souvent sollicité et s’est montré décisif lors de nombreux matches. L’homme fort du PSG depuis son arrivée en 2019 a accordé un entretien à France Football (à paraître ce mardi dans le magazine hebdomadaire et en version numérique dès aujourd’hui à 18h). Le gardien de 34 ans est notamment revenu sur les raisons de son arrivée au sein du club de la capitale.

“Déjà, j’ai des coéquipiers en or, que ce soit footballistiquement parlant, mais aussi humainement, ce qui me permet d’être à l’aise et serein dans le vestiaire au quotidien. Ensuite, je me sens proche des différentes personnes qui travaillent au club”, a exposé Keylor Navas dans des extraits partagés par FF. “Cela va du président à tous ceux qui composent le staff ou qui travaillent ici, au centre d’entraînement. Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît.”

Et à J-2 du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Bayern (à l’Allianz Arena ce mercredi), Keylor Navas a évoqué cette confrontation face au tenant du titre. “Contre eux, aucune erreur n’est permise. Pour gagner, il ne faut pas se louper, il faut montrer qu’on est présents. Bien sûr, nous sommes humains, on peut donc être dépassés parfois, mais je suis persuadé qu’avec toutes nos qualités nous avons les armes pour l’emporter. Son duel avec Manuel Neuer ? C’est vrai que c’est un grand gardien. Mais je ne vois pas les choses de manière personnelle. Nous n’allons pas jouer un match de tennis. On ne sera pas face à face, l’un contre l’autre.”