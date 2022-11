La blessure de Christopher Nkunku plus grave que prévu

Il a fait toutes ses classes au Paris Saint-Germain et a été un grand espoir du club de la capitale. Joueur du RB Leipzig depuis 2019, Chistopher Nkunku affole les compteurs depuis son arrivée avec 63 buts et 40 passes décisives en 158 matches toutes compétitions confondues. Auteur d’une saison exceptionnelle l’an passé (35 buts, 20 passes décisives en 52 matchs), il avait même été élu meilleur joueur de Bundesliga. Il est resté sur les mêmes bases cette saison avec 17 buts et 4 passes décisives en 23 matchs.

« Il s’est déchiré le ligament externe du genou gauche »

C’est donc logiquement que Didier Deschamps l’intègre dans sa liste des 26 pour le Mondial au Qatar. Mais lors d’un entraînement des Bleus le 15 novembre, le milieu offensif s’est blessé et a dû renoncer à jouer la Coupe du Monde. Le communiqué de la FFF avait indiqué la présence d’une entorse au départ. Mais ce samedi, suite à de nouveaux examens, le RB Leipzig, son club actuel, a donné plus de précisions sur cette blessure, plus grave que prévu. « Il s’est déchiré le ligament externe du genou gauche. La durée de son indisponibilité reste à déterminer. Il existe différentes possibilités de traitement pour cette blessure », déclare le club allemand sur Twitter. Une triste nouvelle pour un joueur qui a explosé aux yeux de l’Europe il y a à peine 18 mois.