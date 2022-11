La Coupe du Monde 2022 débute demain avec comme match d’ouverture Qatar-Équateur (17h, BeIn Sports). Cet événement mondial mettra en scène de grosses écuries internationales où plusieurs parisiens auront l’opportunité de remporter ce trophée tant convoité. Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, a dévoilé les équipes qu’il allait soutenir si sa sélection ne remporte pas la compétition.

« Si on ne la gagne pas, j’aimerais que ce soit l’Argentine »

« Si on ne la gagne pas, j’aimerais que ce soit l’Argentine. Ce serait injuste qu’un joueur de la stature de Lionel Messi se retire sans avoir remporté une Coupe du monde. Ou alors l’Uruguay de Luis Suarez« , a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone. Pour rappel, Luis Enrique avait entraîné Lionel Messi et Luis Suarez au Barça entre 2014 et 2017. Ils avaient tous les trois atteints le sommet de l’Europe en remportant la Ligue des Champions en 2015.