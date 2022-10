Le PSG a bien songé à recruter Christopher Nkunku

Cet été, le PSG était sur tous les fronts. In fine, six nouveaux joueurs sont venus étoffer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier : Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Vitinha et Carlos Soler. D’autres pistes, plus prestigieuses, à l’image de Milan Skriniar, n’ont pas pu aboutir. Ce serait également le cas du dossier menant à Christopher Nkunku.

Lorsqu’il évoque la dernière fenêtre des transferts, Luis Campos, chef de la stratégie sportive du club, n’y va pas par quatre chemins en expliquant que le mercato n’a pas été satisfaisant. Un état de fait assez logique au final étant donné le chamboulement connu par la direction sportive rouge et bleu juste avant l’intersaison. Du coup, énormément de dossiers ont été ouverts, la plupart sans réussite. Ce jour, c’est Ben Jacobs qui évoque le cas de Christopher Nkunku. Selon cette source, le club de la capitale a bel et bien songé à rapatrier le titi cet été.

Chelsea proche de rafler la mise ?

Néanmoins, même si cette piste a donc été concrète, les décideurs parisiens n’ont pas souhaité aller plus loin qu’une simple prise d’informations. Le journaliste n’écarte nullement la possibilité d’un retour de flamme dans ce dossier. Toutefois, comme évoqué par plusieurs sources au cours des derniers jours, ce serait désormais Chelsea qui tiendrait la corde. Ben Jacobs corrobore cette tendance, même si aucun accord n’aurait, pour l’heure, été conclu entre les Blues et le RB Leipzig selon ses dires. Le joueur aurait cependant déjà passé de premiers examens médicaux en vue d’un transfert direction Londres en 2023-2024. Ce jour, The Athletic nous indique même que cette transaction est en très bonne voie. L’écurie, nouvellement propriété de Todd Boehly, serait même prête à payer la clause libératoire de Christopher Nkunku, celle-ci étant estimée à 60 millions d’euros. Reste à savoir si le PSG essayera, oui ou non, de s’immiscer dans cette affaire.