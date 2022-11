Remercié par le PSG en juillet dernier, Mauricio Pochettino est pour le moment en retrait mais continue à donner son avis sur le monde du football. L’Argentin enchaîne les interviews et après celle donnée à Radio Marca hier où il est revenu sur la débâcle du PSG face au Real Madrid, le coach argentin s’est entretenu avec ESPN où il a parlé de Kylian Mbappé, de Lionel Messi et du Mondial 2022. Selon lui, Mbappé est un des plus grands joueurs européens mais il manque encore quelque chose au Français pour atteindre le niveau de Lionel Messi et de Neymar Jr.

« Mbappé a encore un long chemin à parcourir pour être sur le trône des meilleurs joueurs »

Mauricio Pochettino a livré hier à Radio Marca quelques éléments qui ont en partie empêché le PSG d’éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions la saison passée. « Il est clair que nous avons dû faire des erreurs, car Madrid s’est qualifié. Il y avait beaucoup de décisions à prendre, que l’entraîneur prend et qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Dans cette analyse, j’ai fait sortir Paredes pour Gueye, parce que je pensais qu’il nous apporterait ce plus Après le match, j’ai eu une conversation avec lui et il a reconnu qu’il n’était pas prêt à jouer. Angel Di Maria est aussi entré, mais il a eu un problème à la jambe et il a fini blessé. Ce sont des situations que tout le monde connait, mais qui restent inexplicables sur le moment », a expliqué l’ancien entraîneur parisien.

Pour ESPN, Pochettino a également donné son avis sur le niveau de Kylian Mbappé qui « est un grand joueur avec un grand potentiel » mais qui « contrairement à Messi ou Neymar, a encore un long chemin à parcourir pour être sur le trône des meilleurs (joueurs) » a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « Messi est au meilleur de sa forme, il a beaucoup plus de calme et de confiance. Je pense que l’équipe nationale argentine arrive à un grand moment de maturité. L’Argentine fait partie des candidats pour gagner le Mondial ».