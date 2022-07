La composition du PSG pour affronter Urawa Red Diamonds

Après sa victoire contre le Kawazaki Frontale (2-1) mercredi, le PSG affronte ce midi Urawa Red Diamonds pour son deuxième match amical en terre nipponne. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé d’aligner une équipe remaniée. Pas sur la feuille de match mercredi, Keylor Navas est titulaire dans les buts Rouge & Bleu. Il sera défendu par une défense Abdou Diallo, Danilo Pereira et Thilo Kehrer. Les pistons seront Eric Junior Dina Ebimbe et Juan Bernat. Performant lors de ses deux premiers matches, Warren Zaïre-Emery est titulaire et accompagne Marco Verratti au milieu de terrain. Annoncé titulaire, Arnaud Kalimuendo n’est pas dans le onze. Christophe Galtier a décidé d’aligner un duo d’attaque Kylian Mbappé-Mauro Icardi.

La composition du PSG