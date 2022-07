Belle surprise de la saison passée, Nuno Mendes a impressionné tout son monde lors de ses premiers pas au PSG. Rien d’étonnant donc à voir le club parisien lever son option d’achat à hauteur de 40 millions d’euros pour conserver sa pépite. À désormais 20 ans, l’année prochaine sera certainement l’heure de la confirmation pour lui. D’ailleurs, l’ancien joueur des Lions a accordé un entretien fleuve à RMC. Dans celui-ci, il évoque énormément de sujets gravitant autour de sa personne ou du PSG. Morceaux choisis.

Christophe Galtier

« C’est un bon début. Il est arrivé et il a apposé son style. ON est sur le bon chemin et on a du temps pour travailler. Pour l’instant on est au japon mais dans quelques jours nous seront en Israël pour le Trophée des Champions (le 31 juillet face au FC Nantes, NDLR.) »

Les nouvelles règles

« C’est normal, chaque entraîneur à sa façon de gérer son équipe et il a sa façon de nous manager. Il sait ce qui est bon pour l’équipe. C’est important d’avoir des règles car sans cela, ça peut être le désordre. On l’accepte bien. C’est le début, on s’adapte à ce que veut le coach. On a de jeunes joueurs aussi et il faut que tout l’e monde s’intègre avec le maximum de concentration pour être prêt pour les échéances qui arrivent. Je pense qu’il y a une bonne dynamique avec de bons entraînements, de la bonne intensité. Il faut de la concentration de tout le monde. On va jouer toutes les compétitions, il faudra bien représenter le PSG. »

Le titulaire du poste devant Juan Bernat ?

« Non, je m’entraîne tous les jours. je pense que peu de joueurs peuvent prétendre avoir ce statut. Il y a beaucoup de qualité au PSG et je fais mon travail. Juan est un grand joueur. On fait tous notre travail et après c’est à l’entraîneur de décider qui joue. Si ce n’est pas l’un c’est l’autre qui joue et on doit être prêt à rentrer. »

Ses ambitions

« L’objectif est de continuer d’évoluer, je suis jeune, je n’ai que 20 ans. IL y a beaucoup de joueurs d’expériences. J’ai beaucoup à apprendre. L’objectif est d’aider le PSG au maximum, et c’est le cas de mes coéquipiers. ».

La Ligue des Champions, la priorité ?

« Notre objectif c’est d’aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. En Ligue 1, je pense que l’équipe doit se concentrer sur tous les matches, pas seulement les grandes rencontres. Si on joue tous les matchs comme si c’était le dernier, on ira très loin. »

La prolongation de Kylian Mbappé

« Nous sommes contents, on sait que Kylian aime beaucoup le PSG. Cela fait beaucoup d’années qu’il est là et je pense qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire. Mais j’avais la certitude qu’il allait rester, il aime le PSG. C’est un grand joueur. On l’a tous félicité. »

Le système

« J’ai déjà joué un an avec cette tactique au Sporting. J’étais habitué et après j’ai changé de système quand je suis venu ici. On n’est pas encore bien habitué à ce système, mais on a le temps de le travailler. Moi cela m’aide beaucoup, je suis un joueur offensif. Je pense qu’on va faire une belle saison et qu’on va progresser »

Le Trophée des Champions

« Oui cela arrive vite. on a que quelques jours pour travailler avant ce match. Ca va être un match important et ça va être difficile. C’est une finale et les finales ça se gagne. Je pense qu’on est prêt et on va essayer d’afficher le meilleur niveau. »