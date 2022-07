Le PSG prêt à payer la moitié du salaire de Wijnaldum

Georginio Wijnaldum est l’une des déceptions voire la déception du mercato estival 2021 du PSG. Arrivé libre après cinq ans à Liverpool, l’international néerlandais (31 ans) n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable du milieu de terrain des Rouge & Bleu. Il n’a jamais retrouvé son niveau et a plus commencé sur le banc que sur le terrain. Dans la perspective de la Coupe du Monde, Wijnaldum souhaite quitter Paris. Ses dirigeants l’ont placé dans la liste des indésirables.

Le PSG voudrait un prêt avec obligation d’achat

Depuis plusieurs jours, une porte de sortie semble avoir été trouvée pour le numéro 18 du PSG. En effet, il serait dans le viseur de l’AS Roma. Le club romain aimerait se le faire prêter avec une option d’achat de 15 millions d’euros alors que le PSG privilégierait un prêt avec obligation d’achat. Ce samedi, Il Messaggero expliquent que les deux clubs poursuivent les discussions pour Georginio Wijnaldum. Selon le quotidien italien, les Rouge & Bleu seraient prêts à payer la moitié du salaire du Batave. Mais il souhaiterait un prêt avec obligation d’achat de 10 millions d’euros et non un prêt avec option d’achat. Le club de la capitale aurait tenté d’inclure Nicola Zalewski (piston gauche, 20 ans) dans la transaction mais José Mourinho a dit non.